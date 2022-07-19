Türkiye Gazetesi

ABD'de Haziran ayında 120 doların üzerini gören brent petrol, 105 dolara kadar geriledi. Bu gelişmenin akabinde ülkede akaryakıt fiyatlarında üst üste düşüş yaşandı. Öyle ki; konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray kaynakları, akaryakıt fiyatlarının son 34 günde de üst üste gerileme kaydettiğine dikkat çekerek, mevcut düşüşün son 10 yılda yaşanan en sert düşüşlerden biri olduğu belirtti.

"AKARYAKITTA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Jared Bernstein, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Amerika'da akaryakıt fiyatlarının galon başına 0,5 dolar düştüğünü aktardı ve bu gerilemenin son 10 yıldaki en sert düşüşler arasında yer aldığını belirtti.

Bernstein ayrıca, söz konusu fiyat düşüşünün devam etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Brent petrol bu sabah 105 dolardan el değiştirirken, haziran ayında 120 doların üzerine tırmanmıştı.

Akaryakıtta ilave düşüşler bekleniyor Haziranın son günlerinden bu yana benzinin yüzde 13, motorinin yüzde 15, LPG’nin de yaklaşık yüzde 11,6 ucuzladığını anlatan Bakan Nebati, yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini söyledi.

Bakan Nebati beklenen müjdeyi verdi: Akaryakıtta büyük indirim Akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüşe ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beklenen müjdeyi duyurdu. Bakan Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini açıkladı.

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