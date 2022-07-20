Türkiye Gazetesi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisi bu yılın ilk yarısında 15 milyar 261 milyon 224 bin dolarlık ürün ihraç etti. Bu rakamın yüzde 17,2'sini oluşturan ‘eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar’ ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,39 artışla 2 milyar 351 milyon 710 bin dolardan 2 milyar 619 milyon 556 bin dolara ulaştı. Geçen yıl, 100'e yakın ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

İNGİLTERE LİDER PAZAR

Sektörün, ocak-haziran döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 650 milyon 154 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a, (İngiltere) bu yılın ocak-haziran döneminde ise 649 milyon 491 bin dolarlık ihracat yapıldı. Birleşik Krallık'a yapılan bu ihracat, ocak-haziran dönemindeki toplam hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon dış satımının yüzde 24,79'unu oluşturdu.

Otomotiv satış sonrası sektörü yatırımlara yeşil ışık yakıyor Satış rakamları 2021 senesine göre yüzde 50’ye yakın artışa geçen otomotiv satış sonrası sektörü, yılın üçüncü çeyreğine odaklandı. OSS derneğinin anket sonuçları, beklentilerin olumlu yönde arttığını ortaya çıkardı.

Otomotivi stratejik olarak görmeliyiz! Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt düzenlenen basın toplantısında otomotiv sektörüne dair açıklamalarda bulundu.