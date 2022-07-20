Türkiye Gazetesi

Tezkim Tarımsal Kimya AŞ şirketi, sitrik asit üretimi ve ihracatı için düğmeye bastı. İlk etapta 54 bin ton üretim kapasitesi bulunan fabrikayı gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tamamı ithal edilen sitrik asidin Türkiye'de üretiliyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Varank, gıdadan temizlik ürünlerine kadar her alanda ihtiyaç duyulan bu ürünün Türkiye'de üretilmesinin stratejik olarak önemine dikkati çekti.

ÜRETİM ARTACAK

Sitrik asidin, gıdadan temizlik ürünlerine kadar vatandaşların kullandığı bütün ürünlerin içerisinde bulunduğunu belirten Varank “O ürünlerin uzun ömürlü olmasını ya da çevresel şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlayan bir ham madde. Bundan önce tamamını yurt dışından ithal ettiğimiz sitrik asidi artık Adana'mızda, Tezkim'in bu tesislerinde üretebiliyoruz. Şu anda 54 bin ton olan kapasitelerini inşallah 100 bin tona çıkaracaklar” ifadelerini kullandı.

ÇOK FAZLA TALEP VAR

Tezkim Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tezcan da 90 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: Amerika'dan Brezilya'ya kadar ihracatımız var. Şu an üretimimizin yüzde 40'ı ihracat, yüzde 60'ı iç piyasa. Ürünümüze çok büyük talepler var. O yüzden yüzde 100 kapasite artırma kararı aldık. Zaten tesisi kurduğumuzda aşağı yukarı yüzde 100 büyüyecek şekilde, geniş tutmuştuk oturum alanlarını. Şimdi kapasite artırımı başladı. 2023'ün son çeyreğinde devreye almayı düşünüyoruz.

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