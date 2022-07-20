Türkiye Gazetesi

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 7,4 arttı. Haziranda 63,4 olan endeks, temmuzda 68 olarak kayıtlara geçti.



Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi haziranda 44,5 iken temmuzda yüzde 4,2 artışla 46,4 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise haziranda 59,9 iken temmuzda 67,2'ye çıktı. Haziranda 61,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 15,2 yükselişle bu ay 70,9 olarak gerçekleşti.​​​​​​​ Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de haziranda 87,5 iken temmuzda yüzde 0,2 artışla 87,7'e çıktı.

TÜİK, Tarım ÜFE verilerini açıkladı: Yüzde 148,90 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Söz konusu verilerde; Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,66 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 artış gösterdiği görüldü.

Dolar kuru kritik veriye odaklandı: TÜİK bugün açıklayacak! Dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 30 Haziran 2022 dolar kurunda son durum 30 Haziran 2022 Perşembe günü döviz kurunda yaşanan hareketlilik vatandaşların gündeminde. Dolar ve Euro’daki son durumu öğrenmek isteyen yatırımcılar aram motorlarında ‘Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Dolarda son durum ne?’ sorularını araştırmaya başladı. Öte yandan bugün dış ticaret verileri açıklanacak. TÜİK tarafından açıklanan veriler ile dolar kurunda hareketlilik yaşanması bekleniyor. Peki dolar ne kadar, Euro kaç TL? 30 Haziran Perşembe dolar düştü mü? Euro ne oldu? İşte dövizdeki son durum…

TÜİK'ten bölge müdürlüklerine yeni atama iddiasına açıklama Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bölge müdürlüklerine yeni atama yapıldığı iddialarına açıklama yaparak cevap verdi. Açıklamada yeni bir atama olmadığı kaydedildi.