Türkiye Gazetesi

Real State Emlak’ın başarılı gayrimenkul danışmanı; “Gayrimenkul sektörü ilk bakışta bir krizin içindeymiş gibi görünüyor. Ancak ben durumun biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Bence gayrimenkul sektörü kendisine bir yön ve doğru bir değerleme arıyor.” sözleriyle tartışmayı başka bir noktaya taşıyor. Abbas Ghasemi Pirbalouti; “Yüksek maliyetler, enflasyon ve faiz baskısı, başta konut olmak üzere gayrimenkul ürünlerinin değeri konusunda bir belirsizlik oluşturuyor. Yaşanan belirsizlik de çoğu kez yüksek fiyatlarla sonuçlanıyor. Bu da insanları bir tür bekleyişe itiyor.”



Real State Emlak’ın başarılı gayrimenkul danışmanları arasında bulunan Abbas Ghasemi Pirbalouti; “Yükselen fiyatlar nedeniyle insanların bekleyişe geçti. Yoksa ev ve diğer gayrimenkulleri almaktan, bu ürünlere yatırım yapmaktan vazgeçmedi. Özellikle konutlar için bu düşünülemez. Temel yaşam ihtiyaçları arasında yer alan konutlar, bir şekilde alıcısıyla buluşur.” ifadeleriyle kendisinin de içinde bulunduğu sektörün aslında sanıldığı gibi bir kriz içerisinde olmadığını belirtiyor. Sözleri şu şekilde devam tecrübeli gayrimenkul danışmanı; “Bu durumun geçici olduğunu söyleyebilirim. Gayrimenkul sektörü fiyatlar hususunda kendine bir yön arıyor. O yön bulunana kadar bu bekleyiş sürmeye devam eder.”

‘Gayrimenkul sektörü krizde mi?’ sorusuna geniş bir perspektif yanıt vermeye devam eden Abbas Ghasemi Pirbalouti; “Şu duruma da dikkat çekmek istiyorum. Aslında belirsizlik sadece gayrimenkul sektöründe değil, birçok sektörde mevcut. Diğer sektörlerin yaşamış olduğu belirsizlik de gayrimenkul sektörüne sirayet ediyor. Özellikle tüm dünyada devam eden enflasyon ve faiz baskısı bu belirsizliğin ve yön arayışının ömrünü uzatıyor. Bu durum da alıcıların bekleyişte kalmasına neden oluyor.” ifadeleriyle sorunun kapsamını genişletiyor. Pirbalouti; “Diğer tarafta şöyle bir durum da mevcut, bir kısım da aralıksız bir şekilde gayrimenkul sahibi olmaya devam ediyor. Çünkü fiyatların yukarı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğini düşünüyorlar ve gayrimenkul ürünlerini güçlü bir yatırım aracı olarak görüyorlar.”