Türkiye Gazetesi

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 965,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralar 968,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.468 liradan satılıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının gidişatıyla ilgili konuştu. TGRT Haber'e konuk olan İslam Memiş, altın için yıl sonu tahmininde bulundu ve şunları söyledi:

-Dar bant aralığına sıkışan bir emtia fiyatı var. Gümüş ve altının ons fiyatında görüyoruz, satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Ons altın 1680 ile 1720 dolar arasına sıkıştı.

Fırsat var mı?

-Bu düşüş trendinde, baskılanmada elinde dolar olan yatırımcı için bir fırsat sunmuş oluyor. Altın pozitif yönde etkilenmeye devam edecektir ve güvenli liman olmaya da devam edecektir.

-Her ne kadar faiz artırım süreçleri devam etse de FED yine bu para politikasındaki sıkılaştırmadan dolayı enflasyonun önüne çok da geçemeyebilir.

-Mevsimsel etkiden dolayı yatay bir süreç olabilir ama enflasyonla mücadele çok kolay olmayacak gibi görünüyor.

-Bu da en fazla dolar karşısında değer kaybeden altının tekrar yıl sonuna doğru 2 bin dolar seviyesine doğru ataklar gerçekleştirmesine neden olabilir.Jeopolitik riskler mesela. Böyle bir durum yaşanırsa Mart ayında olduğu gibi 2 bin dolar seviyesinin üzerinde ataklar da görebiliriz.

- Ama tamamına baktığımızda altın fiyatları düşük seviyede kalmaya devam ediyor.