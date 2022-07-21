Türkiye Gazetesi

Dark Web’de ortalama 100 dolardan başlayan fiyatlarla kimlik avı saldırı kitine ulaşabilen hackerlerin aynı zamanda kullaıcılara yaklaşık 1.000 dolar karşılığında eksiksiz bir kimlik seti satabildiğine dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, hackerlerin bunlarla sahte pasaport ve ehliyet gibi özel belgeler oluşturabildiğinin altını çiziyor. Günal “66 dolar gibi düşük bir fiyata fidye yazılımı satın alabilir veya 25 dolara 1 yıllık Netflix aboneliğine sahip bir hesaba da kavuşabilirsiniz” diyor. Siber suçların maliyetinin düşük olması ve kendi dünyasında bir arz talep oluşturması, siber saldırı sayısının artmasının sebeplerinden birkaçını oluşturuyor. Özellikle her şeyin satışa çıkarıldığı ve kişisel verilerin havada uçuştuğu Dark Web, suçlular ve alıcılarının cirit attığı bir ortam.

İngiltere'yi birbirine kattılar! Ordunun resmi hesapları hacklendi İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, İngiliz Ordusunun YouTube ve Twitter hesaplarının siber saldırıya uğradığını ve kripto para dolandırıcılığını desteklemeye yönelik paylaşımlar amacıyla kullanıldığını açıkladı.

Teknoloji devleri hızla harekete geçti: Hem Android hem Apple telefonlar hacklendi Teknoloji devi Google tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, İtalya ve Kazakistan'daki Apple ve Android akıllı telefonlara casus yazılımlar yüklenenek hacklendi.