Türkiye Gazetesi

Geçen yılın son 4 toplantısında faizi 500 baz puan indiren TCMB, bu yılki 6 toplantısında da değişikliğe gitmeyerek, faizi yüzde 14,00 seviyesinde tutuyor. TCMB’den sürpriz beklenmezken Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bugünkü toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi öngörülüyor. Geçtiğimiz günlerde 1’in altına inen Avro/Dolar paritesi ECB faiz kararı öncesi 1,02 seviyesinin üzerini test etti. Uzmanlar, son zamanlarda artan enflasyon riskleriyle birlikte Avrupa’da 50 baz puanlık artışın daha uygun olabileceğini belirtirken, bu artışın eylülde yapılabileceğine işaret ediyor.

Dolar kurunda son durum: 20 Temmuz 2022 Dolar ne kadar, Euro kaç TL? Dolar güne nasıl başladı? Dolar dün 2022 yılının en yüksek rakamını görerek 17,56’yı aştı ve zirveye ulaşmıştı. Peki, 20 Temmuz 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar - euro kaç TL? İşte günün dolar ve Euro rakamları….

Avro-dolar eşitlendi, gözler enflasyonda! FED’in agresif şahin duruşu, doları bütün önemli para birimlerine karşı güçlendirirken, gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. Enflasyonun yüksek çıkması FED'i daha şahinleştirebilir. Avro/dolar paritesi de 2002’den bu yana en düşük seviyesine indi ve 1 avro, 1 dolara eşitlendi.