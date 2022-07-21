Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

İlk 3 reaktörü devreye almak için çalışmaların son hızla devam ettiği projede 4'üncü ve son reaktörün temeli de bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı törenle atılacak. Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'de çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Akkuyu NGS'deki tüm reaktörlerin devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirten Dönmez, şu değerlendirmeyi yaptı: Santralde her biri 1.200 megavat olmak üzere 4 reaktör olacak. Yani, kurulu gücü toplamda 4.800 megavat. Bu projeden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu da tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebine ya da İstanbul'un elektrik talebinin yüzde 90'ına denk geliyor. Yarım asırlık nükleer serüvenimizde hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu proje enerji bağımsızlığı, cari açığın azalması, alternatif enerji kaynaklarının devreye alınması gibi birçok açıdan ülkemize çok ciddi kazanımlar sunacak. İnşallah gelecek yıl, cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, ilk reaktörü devreye alacağız.

Türkiye'de ilk! Akkuyu NGS'de 'son viraj': Elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu NGS'de çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü ve son güç ünitesinin temelinin atılması için yürütülen hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Kazakistan’dan Akkuyu’ya ziyaret Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da çalışmalar hızlandı. Kazak heyeti de Akkuyu'yu ziyaret ederek güç ünitelerini inceledi.

Akkuyu’da işler tam gaz Ukrayna savaşı sonrası büyük yaptırımlara maruz kalan Rusya’nın Mersin’de yapımını üstlendiği Akkuyu Nükleer Güç Santraline (NGS) devam edip etmediği gündeme gelmişti. Son gelen bilgiler Akkuyu’da işlerin sür- düğünü teyit etti.