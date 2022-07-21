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Bakan Nebati'den gıda ve enerji fiyatları açıklaması
21.07.2022 - 08:40 | Son Güncelleme: 21.07.2022 - 08:42
Türkiye Gazetesi
Bakan Nebati:"Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."
Etiketler : bakan nebati,enflasyon,enerji krizi,
886770 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/886770.aspx
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