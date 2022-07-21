Türkiye Gazetesi

Koronavirüs süreci ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tırmanışa geçen ons altında ibre bir süredir ters yönde hareket etmeye devam ediyor. Söz konusu düşüşün devam etmesinin ardından altın ons fiyatı Nisan 2020'deki seviyesinin altına geriledi. Ons fiyatının 1693 dolar seviyesine düşmesiyle gram altın yüzde 0,25 azalarak 955 liraya geriledi.

GRAM ALTIN 955 SEVİYELERİNE İNDİ

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımlarında daha fazla agresifleşebileceği beklentisiyle altın fiyatları gerilemeye devam ediyor.

Ons altın gün içinde yüzde 0,20 değer kaybederek Nisan 2020'deki seviyesinin altına düştü.

1693 dolar seviyesine düşen ons altının gerilemesiyle gram altın yüzde yüzde 0,25 değer kaybederek 955 liraya düştü.

Çeyrek altın bin 571 liraya, yarım altın 3 bin 148 liraya, tam altın 6 bin 268 liraya geriledi.

ENFLASYON ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR

ABD Haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde çıkarak yüzde 9,1 oranında gerçekleşti. 41 yılın zirvesine yükselen enflasyon altın fiyatlarını baskılıyor. FED, enflasyonist riskin önüne geçebilmek için faiz artırım takvimini öne çekmişti. FED’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

AB yeni yaptırım paketini onayladı: Rusya’dan altın alımına yasak Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminin ardından Şubat ayından bu yana yaptırımların hedefi olan Rusya'ya, Avrupa Birliği (AB)'nden bir yaptırım daha geldi. Yeni yaptırım paketini onaylayan AB, üye ülkelerin Rusya’dan altın alımına yasak getirdi.

İslam Memiş canlı yayında altın fiyatlarının düşeceği tarihi açıkladı Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta kritik seviyenin altına gerileyen altın sonrasında yönünü yukarıya çevirmiş ve hafta başından itibaren de düşüşünü sürdürmüştü. Uzman isim İslam Memiş, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı ve yıl sonu tahmininde bulundu.