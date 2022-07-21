Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL “TMO Alım Primi Desteği” ödenecek.

SATIM BELGELERİ İLE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKİYOR

2022 üretim yılı içerisinde ÇKS’de kayıtlı olan ve desteklemeden yaralanmak isteyen çiftçilerin en geç 01.09.2022 tarihine kadar ürünlerini TMO’ya satarak, 16.09.2022 tarihine kadar ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekecek.

Binlerce ton buğdayın yurt dışına satıldığı iddiaları yalan çıktı Adıyaman'dan bazı kişiler aracılığıyla yabancı şirketlerin500 ile bin ton arasında buğdayı yüksek fiyata aldığı iddiaları yalan çıktı. İddiaları hem yetkililer hem de çiftçiler tarafından yalanladı. Bir çiftçi ise "Yalan söylüyorlar. Hiç alakası yok, milleti kışkırtmak için yapıyorlar. Devletimize karşı milleti kışkırtmak için bunu yapıyorlar” dedi.