Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. kanunla otoyol ve köprü geçişlerinde ödeme yapılmadan gerçekleşen geçişler için düzenleme yapıldı. Bu bağlamda ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 günden sonra geçiş ücreti ve 4 katı para cezası uygulanacak.

İLK 15 GÜNDE YALNIZCA GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDENECEK

Devlet Memurları Kanununda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 Temmuz'da yürürlüğe girdiği, kanunla otoyol ve köprü geçişlerinde ödeme yapılmadan gerçekleşen geçişler için düzenleme yer aldığı hatırlatıldı.

Tebliğe göre, ödemesiz geçiş tarihini izleyen ilk 15 günlük sürede sadece geçiş ücreti alınacak, 15 ile 45 gün arasında geçiş ücreti ve bu ücretin 1 katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek. 45 günden sonra ise geçiş ücreti ve 4 katı para cezası uygulanacak.

Uygulama, kanunun yürürlüğe girdiği 5 Temmuz'dan 45 gün öncesini kapsayan 21 Mayıs 2022 ve sonrasında yapılan ve ücreti ödenmeyen geçişler için geçerli olacak.

Yola çıkmadan hesaplanabilecek: Google Haritalar, otoyol geçiş ücretlerini göstermeye başladı Google Haritalar, otoyol geçiş ücretlerini gösteren yeni bir özelliği sınırlı sayıda ülkede kullanıma sundu. Henüz Türkiye'de başlatılmayan özelliğe göre artık yola çıkmadan geçiş ücretlerini hesaplayabileceksiniz.

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1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyol geçiş ücretleri belli oldu! İşte geçiş tarifeleri Türkiye’nin dev projelerinden biri olan ve dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılmıştı. Bir hafta boyunca geçişlerin ücretsiz olduğu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler bu gece yarısından itibaren ücretli oldu. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti ne kadar? Otoyolları kullanan bir otomobilin ödeyeceği tutar kaç TL? Otoyol geçişlerinin ücreti ne? Buna göre hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobilin ödeyeceği ücret 272.50 lira oldu.