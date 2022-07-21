Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.
Bankalararası piyasada dolar/TL 17,68'in üzerinde seyrediyor. Dolar dün piyasaların kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 1,6920 ile yılın zirvesini görmüştü.
Euro/TL ise 18'in hemen üzerinde işlem görüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez, Para Politikaları toplantısının ardından 1 hafta vadeli repo faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.