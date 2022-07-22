Türkiye Gazetesi

Ödemelerin; 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere yapılacağı belirtildi. Destekleme ödemesinde, 6/6/2022 ile 1/9/2022 tarihleri arasında TMO’ya ürün satışlarım gösteren alım satım belgeleri dikkate alınacak. Desteklemeden yararlanan üreticiler, Bakanlık tarafından 2022 üretim yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılacak.

KAMU KURUMLARI HARİÇ

Bu karar kapsamındaki desteklemeden kamu kurum ve kuruluşları faydalanamayacak. 5488 sayılı Kanun’un 23. maddesi gereğince haklarında beş sene süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler, bu kararda yer alan destekleme ödemesinden faydalanamayacak.

Binlerce ton buğdayın yurt dışına satıldığı iddiaları yalan çıktı Adıyaman'dan bazı kişiler aracılığıyla yabancı şirketlerin500 ile bin ton arasında buğdayı yüksek fiyata aldığı iddiaları yalan çıktı. İddiaları hem yetkililer hem de çiftçiler tarafından yalanladı. Bir çiftçi ise "Yalan söylüyorlar. Hiç alakası yok, milleti kışkırtmak için yapıyorlar. Devletimize karşı milleti kışkırtmak için bunu yapıyorlar” dedi.

Çıkan yangında buğday tarlası kül oldu Bolu’da tarlada çıkan ve nedeni henüz belli olmayan yangında buğday ekili arazi küle döndü.