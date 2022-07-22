Türkiye Gazetesi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nden (DKİB) oluşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde gerçekleştirilen burs projesi şartlarına göre, 2022 YKS'de başarı sıralamasında ilk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara’da bulunan üniversitelerin maden, jeoloji, jeofizik ve cevher hazırlama bölümlerinden birini kazanan öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimleri de dâhil olmak üzere öğrenim süreleri boyunca her yıl dokuz ay süresince burs veriliyor. İlk 50 binde yer alan öğrencilere asgari ücret (aylık 5 bin 500 TL), 50 bin ile 65 bin arasında yer alan öğrencilere ise asgari ücretin yarısı (aylık 2 bin 750 TL) tutarında destek sağlanıyor.

Altın madeninde 'yavru mamut' bulundu! 30 bin yıllık ve hiç bozulmamış... Kanada'da altın arama alanında çalışan madenciler, buldukları 'yünlü bebek mamut' fosili ile şaşkına döndü. 30 bin yıllık olan bebek mamut, vücudunun neredeyse hiç bozulmamış olması ile dikkat çekiyor.

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı! Maden üretiminde rekor yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yılki maden üretimi verilerini paylaştı. Bakan Dönmez "2021 maden üretiminde rekorların yılı oldu" dedi.