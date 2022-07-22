Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin başkanlığında önceki gece yapılan Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında enerji arz güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler de masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre bu kapsamda Türkiye, küresel enerji darboğazından etkilenmemek için yoğun bir çalışma başlatacak. Üç ayaklı sürdürülecek bu çalışmanın ilki Türkiye’deki tüketim alışkanlıklarının enerji tasarrufuna yönlendirilmesi ve kamuda enerji tasarrufu tedbirlerinin güncellenmesi olacak. Bir diğer tedbir olarak doğalgaz depolama alanlarındaki kapasitenin artırılmasının devreye sokulması, son aşama ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımına da ağırlık verilmesi olacak.

YENİ LNG BUGÜN GELİYOR

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinde mevcut olan 1,2 milyar metreküplük kapasitenin, genişletme çalışmalarıyla 2023'te 5,4 milyar metreküpe çıkması öngörülüyor. Ayrıca yeni keşfedilen depolama mağaralarıyla Tuz Gölü’ndeki kapasitenin uzun vadede 15 milyar metreküpe çıkarılması bekleniyor. Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisinin depolama kapasitesini 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkaracak projenin de bu sene bitmesi hedefleniyor. Öte yandan LNG alımına da ağırlık verilmesi planlanırken, Cezayir’in Arzew Limanı’ndan yola çıkan ve Türkiye’ye yeni LNG getiren ‘Tessala’ adlı geminin de bugün (22 Temmuz) Türkiye'de olması bekleniyor. Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin taşıdığı LNG, Aliağa Terminalinde depolanacak. Türkiye'nin, İstanbul’da yıllık 5,9 milyon ton kapasiteli Marmara Ereğlisi

LNG Terminali ve İzmir’de yıllık 4,4 milyon ton kapasiteli EgeGaz LNG Terminali olmak üzere karada kurulu iki LNG terminali bulunuyor. Ayrıca yine İzmir’de özel sektöre ait bir yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) kullanılırken, İkinci FSRU Ertuğrul Gazi de Hatay Dörtyol’da çalışıyor.

Avrupa başkentlerinde doğalgaz fiyatları GAZ-BİR’in Avrupa ülkelerini kapsayan sektör raporuna göre Avrupa başkentlerinde en pahalı doğalgazı kullanan şehir Amsterdam oldu. Aynı raporda en ucuz doğalgazı kullanan başkent ise Ankara olarak kayıtlara geçti.

Elektrik ve doğalgaz faturaları düşecek! EPDK düğmeye bastı Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşürecek hamle için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) harekete geçti. Şirketlerin yazılım ve altyapılarının yurt dışı kaynaklı olduğu, ilk sahip olma maliyetinin 160 milyon dolar, her yıl lisans ücreti için 35 milyon dolar ödendiği tespit edildi. Yazılımın yerlileştirilmesi ile faturalara yansıtılan bu ödemelerin azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'den kritik doğalgaz hamlesi! 3 alternatif var, geri sayım başladı Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ulaştırılması konusunda 3 alternatifleri bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hazar üzerinden TANAP hattının kullanılması, SWAP anlaşması veya gemiler ve gemilerden sonra boru hattı olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışıyoruz ve kısmet olursa sona yaklaştık" dedi.