Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin devam eden en büyük enerji yatırımlarında Akkuyu Nükleer Güç Santralinde dördüncü reaktörün de temeli atıldı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev katıldı. Tamamlandığında Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak olan Akkuyu’nun 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Törende konuşan Fatih Dönmez “Bu 4 reaktör 60 yıl boyunca kar kış, gece gündüz demeden 7 gün 24 saat aralıksız çalışacak. Eğer Akkuyu NGS’nin ürettiği kadar elektrik üretecek bir doğalgaz santrali yapsaydık büyüklüğü 6 bin 400 megavat olacaktı. Bu santral ortalama 30 yıl işletmede kalacağı için 30’uncu yılın sonunda aynı büyüklükte ikinci bir doğalgaz santrali daha inşa etmek zorunda kalacaktık. Santralde kullanılacak doğalgazın maliyetine gelince, böylesi bir santral için yıllık 7 milyar metreküp ilave doğalgaz kullanacaktık. Akkuyu’nun 60 yıl boyunca işletmede kalacağı düşünüldüğünde, Akkuyu ile aynı büyüklükteki bir doğalgaz santrali için toplamda 420 milyar metreküp gazı ithal etmek durumunda kalacaktık. Bu mevcut doğalgaz ihtiyacımızın neredeyse 8 katından daha fazla bir rakam demek” dedi.

GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

“Dünyada nükleer teknoloji bu denli gelişmişken hâlâ basmakalıp düşüncelerle nükleer enerjiye karşı çıkmak ideolojik yanılsamalardan başka bir şey de değildir” diyen Dönmez şu ifadeleri kullandı: Nükleer güç santralleri en yüksek güvenlik standartlarıyla inşa ediliyor. Akkuyu’da da en yüksek güvenlik standartlarına sahip en son teknoloji ürünü üçüncü nesil VVER-1200 tipi rea Türk-Rus ilişkileri tarihinin en büyük projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), 20 milyar dolarlık sermayesiyle ‘Türkiye’ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım” unvanını elinde tutuyor. Gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) tahminî katkısı 50 milyar doları bulacak olan santral, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için atılan en önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Santralde her biri 1.200 megavat olmak üzere dört reaktör olacak. Yani kurulu gücü toplamda 4 bin 800 megavat. Bu projeden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Türkiye enerji tüketiminin yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Şantiyede direkt 13 bin, dolaylı olarak 20 bin kişi çalışıyor. İnşaat sahasında çalışan kişilerin yüzde 80’inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturuyor. Akkuyu NGS’nin dört güç ünitesinin faaliyete geçmesiyle 35 milyon metreküplük sera gazı emisyonunun azaltılmasını sağlayacak. Böylece Türkiye’nin emisyon azaltmasıyla ilgili yükümlülüğünün üçte birlik bölümünü Akkuyu NGS üstlenmiş olacak.

3 MİLYAR DOLARLIK ALIM YAPILDI

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev yaptığı konuşmada “Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinin inşasının başlamasıyla Türkiye, güvenle ulusal nükleer enerjinin gelişmesi yoluna girmiştir. Bu endüstrinin ortaya çıkışı, ülkedeki yaşam standardına olumlu etki edecektir. Enerji güvenliğini sağlamanın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti uzun vadede bilim ve teknolojinin gelişimi için güçlü bir ivme kazanmaktadır” diye konuştu. Likhachev, inşaatta yüzlerce Türk şirketinin malzeme, ekipman ve hizmet tedarik ederek çeşitli işler gerçekleştirdiğini, bugüne kadar Türk tedarikçilere verdikleri siparişlerin hacminin 3 milyar doları aştığını bildirdi.

KATKISI 50 MİLYAR DOLAR

Türk-Rus ilişkileri tarihinin en büyük projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), 20 milyar dolarlık sermayesiyle ‘Türkiye’ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım” unvanını elinde tutuyor. Gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) tahminî katkısı 50 milyar doları bulacak olan santral, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için atılan en önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Santralde her biri 1.200 megavat olmak üzere dört reaktör olacak. Yani kurulu gücü toplamda 4 bin 800 megavat. Bu projeden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Türkiye enerji tüketiminin yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Şantiyede direkt 13 bin, dolaylı olarak 20 bin kişi çalışıyor. İnşaat sahasında çalışan kişilerin yüzde 80’inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturuyor. Akkuyu NGS’nin dört güç ünitesinin faaliyete geçmesiyle 35 milyon metreküplük sera gazı emisyonunun azaltılmasını sağlayacak. Böylece Türkiye’nin emisyon azaltmasıyla ilgili yükümlülüğünün üçte birlik bölümünü Akkuyu NGS üstlenmiş olacak.

'Tünelin ucunda ışık göründü': Akkuyu'da sona gelindi Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü ve son reaktörünün temeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı törenle atıldı.

Akkuyu’da son reaktörün temeli bugün atılıyor Enerjide yüzde 90'ın üzerinde dışa bağımlı olan Türkiye, attığı adımlarda dünyada yaşanan enerji krizlerinden en az seviyede etkilenmek için çalışıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kritik öneme sahip yatırımlardan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Mersin’deki çalışmaları devam ediyor.