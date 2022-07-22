Türkiye Gazetesi

Altının ons fiyatı 1.700 doların altını görerek Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası mart ayında ralli gerçekleşen altının onsu, FED’in para politikasını sıkılaştırması sonrası resesyon endişeleriyle yüzde 8’e yakın değer kaybetti ve dün 1.680 dolar seviyesini gördü. Gram altın da 955 TL’ye kadar çekildi. Ons için tahminler 1.600 dolara kadar düşerken, altın, yatırımcıların 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalini fiyatlamalarıyla sadece temmuzda 110 dolardan fazla değer kaybetti. Dolar/TL ise dün 17,70 seviyesini test etti.

Ons altın çakıldı! 2 yılın en düşük seviyesinde Altın ons fiyatı, 2020'den bu yana en dip seviyesini gördü. Ons altının 1693 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından altının gramında da düşüş yaşandı.

AB yeni yaptırım paketini onayladı: Rusya’dan altın alımına yasak Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminin ardından Şubat ayından bu yana yaptırımların hedefi olan Rusya'ya, Avrupa Birliği (AB)'nden bir yaptırım daha geldi. Yeni yaptırım paketini onaylayan AB, üye ülkelerin Rusya’dan altın alımına yasak getirdi.