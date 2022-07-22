Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, yıllık yüzde 15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 24’e çıkarıldı. Tebliğ tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacakları ile bu tarihten önce tecil edilmiş ve şartlara uygun olarak ödenen alacaklarda ise müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı olan yüzde 15 uygulanmaya devam edecek. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesinde yer alan gecikme zammı oranında da artışa gidildi. 30 Aralık 2019 tarihinden bu yana yüzde 1,6 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, dünkü kararla birlikte yüzde 2,5’e yükseltildi.

4 milyon kişinin kamu borcuna yapılandırma Pandemiden etkilenen kesimleri ekonomik olarak rahatlatma amacı taşıyan paket kapsamında, vergi ve SGK prim borçlarının yanı sıra, çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları krediler, üniversite öğrencilerinin yüksek öğrenim kredi borçları, trafik cezaları, köprü geçiş cezaları gibi borçlar da yer alıyor. Ayrıca bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam ve gecikme cezaları da yeniden yapılandırılacak.