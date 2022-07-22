Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada 8-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde uçak trafiğinin iç hatlarda 17 bin 108, dış hatlarda 26 bin 708 olduğu belirtilerek, toplam iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 43 bin 816 olarak tespit edildiği bildirildi. Bayram süresince havalimanlarında yolcu yoğunluğunun yaşandığının altı çizilen açıklamada “İç hatlarda 2 milyon 441 bin, dış hatlarda 4 milyon 237 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 678 bin yolcu uçakla seyahat etti” bilgisi verildi. Yapılan yatırımlarla hava yolunu halkın yolu yaptıklarına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: Sadece bu yıl içinde Rize-Artvin Havalimanı ve Yeni Tokat Havalimanı’nı hizmete aldık. Yirmi yıldır olduğu gibi halkımıza durmaksızın hizmet götürmeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız hız kesmeyecek.

Uçak tuvaletinde korkunç olay! Pilot acil iniş yaptı Meksika'da korkunç bir olay yaşandı. Uçuş esnasında sinir krizi geçiren yolculardan biri tuvalete gidip intihar girişiminde bulundu. Olayı duyan pilot acil iniş yaptı, o anlar kameralara da yansıdı...

Ray hatları büküldü, uçak pisti eridi: İngiltere'de rekor sıcaklık İngiltere’nin başkenti Londra’da termometrelerin 40.2 dereceyi göstermesiyle rekor sıcaklık kaydedildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı demiryollarında raylar büküldü, Luton Havalimanı’ndaki pistler kavurucu sıcaklıktan eriyince ulaşımda aksamalar yaşandı.