Türkiye Gazetesi

Öncelikle ivedi olarak bir dernek iktisadi işletmesinin kurulmasına karar verilen toplantıda önümüzdeki dönemde sektörel fuar düzenlemesi için de bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili olarak konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, kurulacak işletmenin öncelikli amacının dernek üyeleri ile ortak pazar alanları oluşturmak, AVM kiralamak veya işletmek gibi konularda hizmet vermek olduğunu söylerken, yine bu iktisadi işletme üzerinden TOBB’dan gerektiğinde fuar düzenlemek için izin çalışmalarının başlatılmasına karar verildiğini de sözlerine ekledi. Her zaman ifade ettikleri gibi amaçlarının sadece derneği büyütmek değil sektörün sorunlarına da çözüm bulmak ve sektörün özellikle dış piyasaya açılmasına öncülük etmek olacağını da sözlerine ekleyen Ertekin ayrıca, Eylül ayından itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve İnegöl olmak üzere toplam 5 ayrı mobilya merkezinde önemli konuşmacıların yer alacağı ‘Mobilya Sektör Zirvesi’ düzenleyeceklerini ve bu toplantılarda sektörün sorunlarını ve geleceğini ele alacaklarını anlattı.

Toplantının hemen ardından düzenlenen akşam yemeğinde ise başta BRN Yatak ve Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere bölgede yer alan önemli dernek üyeleri biraraya geldi. Bilindiği gibi İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin İlk 500 ve İkinci 500 şirketi arasında bu yıl mobilya sektöründe yer alan 11 firmadan 10’u MOYSAD üyesi olarak bulunuyor.