Öncelikle ivedi olarak bir dernek iktisadi işletmesinin kurulmasına karar verilen toplantıda önümüzdeki dönemde sektörel fuar düzenlemesi için de bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.  Konuyla ilgili olarak konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin, kurulacak  işletmenin öncelikli amacının dernek üyeleri ile ortak pazar alanları oluşturmak, AVM  kiralamak veya işletmek gibi konularda hizmet vermek olduğunu söylerken, yine bu iktisadi  işletme üzerinden TOBB’dan gerektiğinde fuar düzenlemek için izin çalışmalarının  başlatılmasına karar verildiğini de sözlerine ekledi. Her zaman ifade ettikleri gibi  amaçlarının sadece derneği büyütmek değil sektörün sorunlarına da çözüm bulmak ve  sektörün özellikle dış piyasaya açılmasına öncülük etmek olacağını da sözlerine ekleyen  Ertekin ayrıca, Eylül ayından itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve İnegöl olmak üzere  toplam 5 ayrı mobilya merkezinde önemli konuşmacıların yer alacağı ‘Mobilya Sektör  Zirvesi’ düzenleyeceklerini ve bu toplantılarda sektörün sorunlarını ve geleceğini ele  alacaklarını anlattı. 

Toplantının hemen ardından düzenlenen akşam yemeğinde ise başta BRN Yatak ve  Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Berna Gözbaşı olmak üzere bölgede yer alan önemli  dernek üyeleri biraraya geldi. Bilindiği gibi İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan  Türkiye’nin İlk 500 ve İkinci 500 şirketi arasında bu yıl mobilya sektöründe yer alan 11 firmadan 10’u MOYSAD üyesi olarak bulunuyor. 

 