Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında İŞKUR üzerinden 40 sürekli işçi alınacak.
EPDK 40 Sürekli İşçi alacak
22.07.2022 - 17:07 | Son Güncelleme: 22.07.2022 - 17:17
Türkiye Gazetesi
EPDK 40 Sürekli İşçi alacak alacağını duyurdu.
Etiketler : epdk,
887367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/887367.aspx
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