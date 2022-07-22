Türkiye Gazetesi

Muş ovasında dev hasat başladı. 17 bin çiftçi birde yazlık ve güzlük buğday için Muş'a geldiler. Hasadın Muş ekonomisine 17 milyar lira katkı sağlaması beklendiği kaydedildi. 3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin en büyük üçüncü ekilebilir ovasına sahip Muş’ta, çiftçiler arpa ve buğday hasadına başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden arpa ve buğday biçimi için Muş Ovası’na gelen biçerdöverciler, çiftçiler tarafından 1 milyon 530 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen arpa ve buğday hasadını yapıyor.

'YÜKSEK REKOLTE BEKLİYORUZ'

Buğday tarlalarında incelemelerde bulunan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kentte 3 milyon 570 bin dekarlık alanın özellikle tarıma elverişli kısım olduğunu söyledi. Bu yıl 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 530 bin dekar alanda buğday ve ekimi gerçekleştirildiğini kaydeden Gün, “Bu yıl hem buğday hem de arpada yüksek bir rekolte beklemekteyiz. Bugüne kadar yüzde 20 oranında buğday, yüzde 30 civarında da arpada hasat gerçekleştirilmiştir.

'3 MİLYAR 70 MİLYON LİRA KAZANÇ SAĞLAYACAK'

Bu yıl buğdayda 375 bin ton rekolte, arpada ise 70 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu da Muş ekonomisine 3 milyar 70 milyon lira üzerinde bir katkı sağlayacağını ön görmekteyiz. Hem buğdayda hem de arpada yüzde 50’nin üzerinde bir rekolte artışı bekliyoruz” dedi.

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