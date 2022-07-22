Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak.
2.500 polis memuru alınacak
22.07.2022 - 17:17 | Son Güncelleme: 22.07.2022 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Polis Akademisi Başkanlığı, 2.500 polis memuru alacağını duyurdu.
Etiketler : polis akademisi,
887379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/887379.aspx
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