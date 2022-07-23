Türkiye Gazetesi

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 100,4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin TL olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,7 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 29,8 ile yeme ve içme harcamaları ve yüzde 11,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırma harcamalarında yüzde 125,4, yeme ve içme harcamalarında yüzde 109,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 132,9’luk artış görüldü.

Turizm merkezinde köpekbalığı saldırısı: Kıyı şeridi tamamen kapatıldı! Mısır’ın Hurgada kentinde köpek balığının saldırısına uğrayan bir kadın hayatını kaybetmişti. Kapatılan sahil şeridinde bugün bir kadın cesedi daha bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer bölgenin 3 gün boyunca kapatılarak dalış, yüzme, uçurtma gibi tüm deniz faaliyetlerinin yasaklandığını acırdı.

Turizmde yüzler gülüyor, hem doluluk hem fiyatlar artıyor Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizmde son iki yıldır pandemi nedeniyle hasret kalınan canlılığa yeniden merhaba demenin mutluluğunu yaşadıklarını, turizmde Türkiye’nin ve İstanbul’un yıldızının daha da parlayacağını söyledi.