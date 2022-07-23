Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Mısır, ayçiçeği yağı, mercimek, şeker, buğday, arpa gibi stratejik gıdalar, üreticilerden uygun fiyatlarla alınarak stoklanacak. Bu sayede piyasada üreticiyi zarar ettirecek şekilde fiyat kırılmasının önüne geçilecek. Yüksek miktarda ürün alınacağından, özel sektörün piyasayı bozmasını sağlayacak kadar stok yapmasına da engel olunacak. Böylece ürünler, istediğinde piyasaya ürün süren stokçuların değil, devletin elinde bekleyecek. Reyon fiyatlarının yükselmesini durduracak şekilde, ihtiyaç anlarında piyasaya sürülecek. Bu sayede gıda enflasyonu da frenlenmiş olacak.

DEPOLAR TAM DOLACAK

Hükûmet, bu çerçevede ilk olarak önceki gün Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı arpa ve buğday üreticilerine, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 50 kuruş Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği ödemeyi karara bağlamıştı. Söz konusu desteklerle alım süreci işlerken, TMO’nun geçici alım merkezleri de dâhil olmak üzere tüm bölgelerdeki alım randevularının tamamen dolduğu belirtildi. TMO depolarının, tamamen doldurulacağı ifade edildi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da daha önce “Bütün amacımız ve hedefimiz, iç piyasadan stok oluşturmak ve bunun için fiyatlandırma yapmak. TMO olarak geçici alım merkezleri açıyoruz. 2022 yılında mümkün olduğu kadar en yüksek rekolteyi, en yüksek stoku yurt içindeki üreticilerimizden temin etmek istiyoruz” demişti.

400 YENİ PROJE

Tarım ve Orman Bakanlığının ürün stokunun yanı sıra ekilebilir tarım alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaları da sürüyor. Edinilen bilgilere göre, son çalışmalarla geçen yıl nadas alanları 1,1 milyon dekar azalırken, uzun yıllardan beri azalışta olan tarla alanında 4 milyon dekar artış yaşandı. Ayrıca 3 milyon dekar alan tarımsal üretime kazandırılarak toplam ekilen alan miktarı 23,4 milyon hektara yükseldi. Nadasa bırakılan 20 milyon dekar alanın üretime kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, üretimin artırılması amacıyla bu yıl yaklaşık 400 projenin hayata geçirildiği öğrenildi.

Buğday stokları tüccarın elinde patladı Buğday yüklü gemi Ukrayna'nın Mariupol Limanı'ndan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıkarken stoklar, tüccarların elinde patladı. Sektör temsilcileri buğday fiyatlarının bir daha bu seviyeleri görmeyeceği görüşünde.

Satışlar düştü, 50 milyon adet stokta kaldı Küresel akıllı telefon pazarında bir düşüş beklenirken dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri üretimi azaltıyor. Ancak görünüşe göre Samsung zaten bu zorlukla karşı karşıya. Yeni bir iddia, Samsung'un distribütör stokunda 50 milyon adet telefonun satılamadığını ortaya çıkardı. Bu telefonlar müşterilere satılmadı ve Samsung'un dünya çapındaki distribütörleri arasında boşta duruyor.

Buğdayda bol verim stok oyununu bozar Buğdayda hasat dönemi başladı. Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan tedarik gerilimi yerini fiyatlar nereye gideceğe bıraktı. Uygulanan tarım politikalarının çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını ifade eden Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, TMO’nun açıkladığı buğday alım fiyatının önümüzdeki yıl ekilebilen alanları artırabileceğini, stokçunun Güneydoğu’da TMO fiyatının yüzde 10 üzerinde buğday topladığını ancak fiyatta büyük değişim beklemediğini söyledi.