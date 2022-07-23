Türkiye Gazetesi

Tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da imzalanan tarihi anlaşma ile Ukrayna limanlarından sevkiyata ilişkin detaylar belli oldu. İmzalanan anlaşmanın etkileri ise görülmeye başlandı. Dünya buğday fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

Dünyadaki tahıl arzının büyük bölümü Rusya ile Ukrayna tarafından karşılanıyor. Rusya lideri Vladimir Putin’in 24 Şubat 2022 sabahında Ukrayna’ya başlattığı savaşın ardından dünyada tahıl krizi yaşandı, gıda fiyatları yükseldi. İki ülke arasında çıkan savaş yüzünden, tahıl arzı Şubat ayında sıkıntıya girdi. 25 milyon tondan fazla tahıl yüklü gemiler aylardır Ukrayna limanlarında bekliyor. Tahıl ve diğer gıda ihracatındaki duraksama, küresel gıda krizi riskini arttırdı. Ukrayna ve Rusya, tahıl krizini çözmek adına Türkiye’nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucunda masaya oturdu. Türkiye’nin diplomatik girişimleri ile kriz aşıldı. Tahıl koridoru için imzalar İstanbul’da atıldı.

TAHIL SEVKİYATI NASIL YAPILACAK?

Tarihi anlaşmanın detaylarını da Milli savunma Bakanlığı açıkladı. Anlaşmaya göre, tahıl ve gıda malzemeleri Ukrayna’ya ait 3 liman üzerinden emniyetli bir şekilde taşınacak. Çalışmaların takibi İstanbul’da kurulacak Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden yapılacak. Türkiye, Boğazlara giriş, çıkış öncesi tüm ticari gemilerin kontrolünü yapacak.

Dünyanın dört gözle izlediği tahıl krizi sorununun çözülmesini sağlayan tarihi anlaşma ilk sonucunu verdi. İmzalanan anlaşmanın etkisi buğda fiyatlarında görülmeye başlandı. Tahıl koridorunun oluşturulmasıyla dünya buğday fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Buğday fiyatları son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

BUĞDAY YÜZDE 6 DEĞER KAYBETTİ

Tahıl krizinin çözülmesiyle arzın yükseleceği beklentisiyle yüzde 6 değer kaybeden buğday 7,7 dolara düştü. Buğdaydaki bu fiyatlama son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce görülmüştü.

DÜŞÜŞ REKOR KIRDI

Buğday fiyatları son bir aydır ise tahıl krizinin çözülmesine yönelik olumlu gelişmeler sonucunda düşüş eğilimine girmişti. İstanbul’da atılan imzaların sonucunda da bu düşüş rekor kırmış oldu

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

AB'den tahıl anlaşması yorumu: Türkiye’yi takdir ediyoruz Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in ofisinden yayınlanan resmi açıklamada, Türkiye liderliğinde bugün imzalanan Ukrayna tahıl anlaşması hakkında, “Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz” denildi.

Bakan Akar açıkladı, tahıl sevkiyatı Ukrayna'daki 3 limandan yapılacak Bakan Akar, Dolmabahçe'de imzalanan 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından yaptığı açıklamada, sevkiyatın Ukrayna'daki 3 liman üzerinden yapılacağını belirtti.

Dolmabahçe'de tarihi gün: Tahıl koridoru için imzalar atıldı Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı.