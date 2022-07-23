Türkiye Gazetesi

TOKİ'den yapılan açıklamada TOKİ tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu ve benzeri işlemlerinin tamamının, T.C. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapıldığı belirtildi.Vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: TELEFONLARA DİKKAT “Başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora ve benzeri alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak konut satışı vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası ‘www.toki.gov.tr’, çağrı merkezi ‘444 86 54’, kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir.”

TOKİ 24 ilde ucuz ev yapacak TOKİ, dar be orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat ve ödeme koşuluyla 3 bin 151 konut satışa sunacak.