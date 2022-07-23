Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte zirveyi görüp rekor üstüne rekor kıran brent petrol, akaryakıtın ateşini dünya çapında yaktı. Fiyatların fırlamasının ardındanzor günler geçiren araç sahiplerini rahatlatacak bir haber geldi. 26 Temmuz Salı gününden itibaren motorine indirim yapılacağı kaydedildi.

MOTORİNE NE ZAMAN İNDİRİM GELECEK?

NTV'de yer alan habere göre; 23 Temmuz 2022 tarihinde; bir indirim haberi geldi. Buna göre, 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.

Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22,72 liradan satılıyor.

23 TEMMUZ 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 22,71 TL

Motorin: 25,40 TL

ANKARA

Benzin: 22,83 TL

Motorin: 25,49 TL

İZMİR

Benzin: 22,84 TL

Motorin: 25,50 TL