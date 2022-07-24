Türkiye Gazetesi

Sanayi sektörü; üretim, ihracat, istihdamla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2022 yılı ilk yarı rakamlarına göre, ihracat yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı. 12 aylık ihracat ise 246 milyar doları aştı. Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 5'inci sektör olan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün ihracatı ise Ocak-Haziran döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37,6 artış ile 7,82 milyar dolara ulaştı.

İDDMİB sektördeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere; İskele Kalıp Sektörü, Endüstriyel İş Gereçleri, Armatür, Valf, Vana, Musluk ve Tesisat Ekipmanları sektör birlikleri ile bir araya geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu toplantıda yaptığı konuşmada, 250 milyar dolarlık ihracatın hep birlikte yapıldığını ve 300 milyar dolara giden yolda her sektörün çok önemli olduğunu vurguladı. Tecdelioğlu “Yeni bir sinerjiyle ihracatımıza, ülkemize ve sektörümüze nasıl faydalı olabiliriz diye çalışma amaçlı bir araya geliyoruz. Burası hepinizin bir çatısı" diye konuştu.

Toplantıda konuşan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger ise "Hep söylüyoruz hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz. Aynı çözüm önerilerini bulursak sorunlarımıza çözüm buluruz. En yakın zamanda yaşanan parite sıkıntısı var. Bizim de ihracatımızın yüzde 55 oranını Avrupa Birliği ülkelerine. Bunlarla ilgili farklı çalışmalar yapıp, farklı pazarlara yönelmemiz lazım ki bu kaybımızı diğer taraftan kazanalım. Resesyon sıkıntısıyla ilgili neler yapabileceğimizi hep birlikte konuşmamız lazım. 'Made in Tür kiye' algısını en yukarıya taşımak için çalışıyoruz. Bizler İDDMİB olarak elimizden gelen her desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

TEŞVİKLER İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ

İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi Fikret Kaya ise, "Bugünün başlığı, hakkımız olup alamadığımız destekler. Her konuştuğum sanayici ve ihracatçı firmalar, teşviklerin olduğunu fakat alamadığını söylüyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları'nın teşvikleri var. Bunların hepsini almak için firmamızı da buna uygun hale getirmemiz lazım. Çünkü teşviki almanın da bir standardı var" dedi.

MOBİLYACILAR BÜYÜMEDİK PAZAR BIRAKMADI

Mobilya sektörü yarıyılda hedeflerini tutturdu, büyümedik pazar bırakmadı. Haziran ayında ihracatını yüzde 30,7 artırarak 801,2 milyon dolarla Türkiye’nin toplam ihracatından 3,4’lük pay alan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü ABD, Birleşik Krallık, İsrail, Katar, Tunus başta olmak üzere tüm kıtalarda hedef pazarlarda büyüme kaydetti. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, tüm hedef pazarlarda hedeflerin tuttuğunu belirterek, “yılın ilk yarısında sektörümüz 8 milyar dolarlık, biz de AKAMİB olarak 1 milyar dolarlık hedeflerimize yaklaştık. İnanıyorum ki, 2022 yılını hedeflerimizi gerçekleştirerek tamamlayacağız. Biz Türk ürünlerini tanıtmak misyonumuzu, farklı pazarlarda ihracatımızı artırma çalışmalarımızı için kıta kıta gezerek yapacağız” dedi.

Putin tahıl ihracatı için şartını açıkladı: Kısıtlama kalkarsa 50 milyon ton için hazırız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tahıl ihracatına ilişkin koşulunu açıkladı. Putin, Ukrayna tahıllarının çıkarılmasına yardımcı olmak için Rus tahılları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını şart koştuklarına dikkati çekerek bu yılın sonunda 50 milyon ton tahıl ihracatına hazır olduklarını söyledi.

Ticari araç ihracatı gaza bastı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin açıkladığı verilere göre otomotiv endüstrisi ilk 6 ayda 15 milyar 261 milyon 224 bin dolarlık ürün ihraç etti.