Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Resmî Gazete’nin dünkü sayısında, Batı Karadeniz Faz-2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla, Zonguldak-Düzce-Sakarya güzergâhına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk borular geçen ay döşenmeye başlamıştı. Gazın ilk çıkış noktası olan Zonguldak’tan Türkiye’ye geneline dağıtımını sağlayacak boru hattı güzergahına ilişkin kamulaştırma kararı ile önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu. Karadeniz gazına ilişkin boru döşeme işleminin Aralık ayında tamamlanması, 2023’ün ilk üç ayı içinde de konutlarda kullanımına başlanması hedefleniyor.

Enerji arz güvenliği için yeni tedbirler masada Bakan Nebati başkanlığındaki Fiyat İstikrar Komitesi, enerji arz güvenliğine ilişkin tedbirleri ele aldı. Gaz depolama kapasitesi genişletilecek. Sıvılaştırılmış gaz alımı artacak. Kamuda ve özelde tasarruf teşvik edilecek.

Enerjide bağımlılığı bitirecek yol: Biyogaz Çöpleri enerjiye dönüştürerek hem tabiatın temizlenmesini hem de ithalata bağlı enerji alımını azaltmayı sağlayan biyogazda 3 milyar avronun üzerinde ekonomik kazanım imkânı bulunuyor.