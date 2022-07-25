Türkiye Gazetesi

Sahtekârlar, indirimli fiyatlar ve gerçek olmayan görsellerle, tanıtım ve reklam yapıyor. Bu noktada iletişim kurulan hesabın, gerçek kişi ya da kuruma ait olup olmadığının teyit edilmesi önem taşıyor. Bu anlamda rezervasyon için güvenilir şirketleri tercih etmek ve rezervasyon işlemlerini fiilen yapmak dolandırılma riskini azaltıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde özellikle dijital rezervasyonun gelişmesiyle sahtecilik olaylarının arttığını söyledi. Bağlıkaya, “Acente sicil numarasıyla, ‘tursab.org.tr’ sayfamızdaki doğrulama bölümünden bu işletmeleri mutlaka kontrol edin. Ayrıca TÜRSAB hologramı ve QR kodu olan ve kayıtlı, gerçek seyahat acentelerinden hizmet alın” dedi.

10 günlük tatilde 6,7 milyon yolcu hava yolunu seçti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilen 10 günlük tatil süresince 6 milyon 678 bin yolcunun hava yolunu tercih ettiğini belirterek “İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi” dedi.

Araç kiralamak isteyenler dikkat: Tatile gitmek isterken parasından oldu Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı siteleri kopyalayan dolandırıcılar bu sefer araç kiralamak isteyenleri hedef aldı. 10 günlük tatili için ailesiyle tatile gitmek isteyen saadettin Cançatal sahte araç kiralama sitesine 5 bin 400 lirasını kaptırdı.