Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Projede, yıl sonuna kadar bir milyon kişinin istihdama hazır olması bekleniyor. Şu ana kadar eğitim alan kişi sayısı 935 bin 920’e yükseldi. Bu alanda iş arayanlar ile işverenleri birleştiren platform üzerinde, eğitim alanlardan 364 bin 980 kişi öz geçmiş doldurdu. Bu öz geçmişler de 188 işverenin önüne geldi. Öte yandan projede ilk olarak yazılım geliştirme, veri yönetimi, altyapı yönetimi, siber güvenlik, bilgi teknolojileri yönetişimi olmak üzere beş ana alan ve buna bağlı olarak siber güvenlik uzmanı, adli bilişim uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı gibi çeşitli kariyer uzmanlıkları belirlenmişti. Son yapılan çalışmalarla ana alan sayısı yediye çıktı. ‘Çocuklar ve ebeveynler için bilişim eğitimleri’ yakın zamanda başlarken ‘Dijital teknoloji uzmanlıkları’ başlığı da hazırlık aşamasında.

Bakan Bilgin'den istihdam açıklaması: Her projenin yanındayız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni istihdam oluşturmayı öngören her projenin yanında olduklarını, sendikacılığa da önem verdiklerini ifade etti.