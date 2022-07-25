Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı artış, İstanbul'da da fiyatların zirve yapmasına neden oldu. Arsa ve tarla yatırımcıları, birikimlerini korumak için rotasını başka kentlere çevirdi. Bu illerin başında Tekirdağ'ın geldiğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Fatih Karatepe, özellikle koronavirüs salgını sonrası insanların sakin yerler aramasının da bu kentin tercih edilme sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

TEKİRDAĞ'A İLGİ KATLANARAK ARTIYOR

Karatepe, Tekirdağ'dan İstanbul'un en merkezi noktasına neredeyse bir saatte ulaşılabildiğini belirterek, "Hem fiyatların İstanbul'un çok gerisinde olması hem megakente çok yakın konumda bulunması hem de turizmden sanayiye birçok alanda öne çıkması nedeniyle arsa ve tarla yatırımcılarının Tekirdağ'a ilgisi katlanarak artıyor" dedi.

Karatepe sözlerine şöyle devam etti: "İlimizde konut dışındaki arsa ve tarla gibi gayrimenkul satışlarına yönelik ilgi rakamlara yansımış durumda. Geçen yılın ilk yarısında 13 bin 399 olan satış adedi 2022 Ocak-Haziran döneminde 23 bin 94'e yükseldi. Yani Tekirdağ'da arsa ve tarla satışlarının yılın ilk yarısında yüzde 72,4 arttığını görüyoruz. En çok ilgi İstanbullu yatırımcılardan ancak sadece onlarla sınırlı kalmıyor. Tüm çevre illerden ve hatta çok uzak kentlerden gelip yatırım yapmak isteyenler oluyor."

Öte yandan Karatepe, bölgeye artan ilginin yetkisiz çalışan emlakçıları da harekete geçirdiğini belirterek, zaman zaman mağduriyetler yaşanabildiğine işaret etti.

TOKİ’den 10 bin konutluk arsa Konut fiyatlarındaki fahiş artış sonrası hem kiracıların hem de ev satın almak isteyenlerin yaşadıkları zorlukların önüne geçmek isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, oldukça önemli bir adım atarak vatandaşa hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor.