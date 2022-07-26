Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | İSTANBUL

Ülkemizde ise her yıl yüzde 10 büyüme kaydeden kozmetik sektörünün pazar büyüklüğü 15 milyar liraya ulaştı. Pandemi döneminde hızlı büyüyen Türk firmalar ise global firma avına çıktı. 2008'de İkitelli’de 2.000 metrekarelik bir alanda Zafer Kutanoğlu, Kâzım Aksu ve Servet Gerz ile birlikte kurulan Aksan Kozmetik de krizi fırsata çeviren firmalardan... Aksan'ı kriz döneminde 3-4 müşterisinin kendisine olan borcu karşılığında verdiği makine ve hammaddelerle faaliyete geçirdiklerini anlatan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, pandemiyle hızlı büyüdüklerini, üretim tesisine bu güne kadar 50 milyon dolar yatırım yaptıklarını, 10-12 milyon dolar daha yeni yatırım yapacaklarını söyledi. Kuruldukları dönem 40 kişilik kadro ile yılda 20 milyon paket ıslak mendil üretimi yaptıklarını anlatan Kutanoğlu “Bugün Hadımköy’de yüzde 50’si kadın olan 450 kişinin çalıştığı 30 bin metrekarelik entegre üretim tesisimizde yılda 100 bin ton sıvı üretim, 220 milyon paket ıslak mendil, 75 milyon pet şişe ve 100 milyon adet de PP kapak üretimi yapıyoruz. Türkiye’de sıvı dolum kapasitesi en yüksek firmalardan biriyiz” dedi.

100 ÜLKEYE ÜRÜN GÖNDERİYOR

Yıllık üretimlerinin yüzde 50’sini 100 ülkeye ihraç ettiklerinin altını çizen Kutanoğlu “Son 10 yıllık ihracatımızla ilk 5 ihracatçı arasında yer alıyoruz. En büyük ihracat pazarımız Avrupa, sonrasında Latin Amerika ve Rusya geliyor. Bu yıl Romanya’da ilk ofisimizi ve lojistik merkezimizi kurduk. Diğer bir ayağımız da Panama’da yer alıyor. Londra’da da benzer bir operasyon hedefliyoruz. İhracatımızı geçen seneye oranla yüzde 30 artırmak istiyoruz. 2021’de 250 milyon TL ciro elde ettik, hedef 2022 sonu ciromuzu yüzde 100 artırmak. Aksan Kozmetik olarak gelecekte global bir marka satın almayı hedefliyoruz. Takip ettiğimiz satışta olan markalar var” diye konuştu.

Türk araştırmacı sinekten kozmetik yağı üretti Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu ile radyasyon onkoloğu eşi Dr. Tamer Çalıkoğlu, Black Soldier Fly (BSF/siyah asker sineği) olarak tanımlanan sineğin larvasından kozmetik hammadde üretmeyi başardı.