Türkiye Gazetesi

Binlerce engelli bireyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre engelli bireylere verilen eğitim desteği ücretinde yaklaşık 350 artış oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 1164 liradan 1513 liraya, grup eğitimi için aylık 326 liradan 424 liraya yükseltildi.

Hazine Bakanlığı konut fırsatçıları için harekete geçti: Ceza geliyor Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, konutta faiz indirimi sonrasında durumu fırsata çevirmek isteyen birçok emlak ve inşaat firmalarını tek tek tespit etti ve bir günde yaklaşık yüzde 30 zam yapan fırsatçılara ceza verileceğini duyurdu.

Hazine Bakanlığı: Kur garantisinde alt ve üst limit yok Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ilişkin bir açıklama yayımladı. Buna göre kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarından Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin faydalanabileceğini, uygulamadan birden fazla kez yararlanılmasının mümkün olacağını ve alt/üst limitin olmayacağını duyurdu.

Hazine Bakanlığı'ndan Reuters'a sert tepki: Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alıyor Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketine ilişkin haber ajansı Reuters tarafından yapılan haberlerin kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığı bildirildi.