Türkiye Gazetesi

Dolar/TL yüksek seyrini korumaya devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 17,85 ile 20 Aralık'tan beri yeni zirvesini gördü. Kur 17,85'in üzerinde hareket ediyor. Güne 17,77 ile başlayan dolar, saat 09:44 itibarıyla %0,49 artışla 17,85 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,73, en yüksek 17,85 seviyelerini gören dolar, günü 17,80 seviyesinde kapattı. Dolar 27.06.2022 tarihinde 16,07 ile son bir ayın en düşük, 26.07.2022 tarihinde ise 17,85 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

DOLAR EURO’YU GEÇTİ

Euro güne 18,20 ile başladı, saat 09:53 itibarıyla %0,39 artışla 18,27 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,08, en yüksek 18,31 seviyelerini gören Euro, günü 18,23 seviyesinde kapattı.

Euro, 27.06.2022 tarihinde 17,0117 ile son bir ayın en düşük, 25.07.2022 tarihinde ise 18,3149 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

PİYASALAR FED’E KİLİTLENDİ

Piyasaların gözü yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak. Piyasalarda, Fed'in yarın sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor. Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.

Türkiye'ye en çok döviz bırakan ülkeler belli oldu Türkiye’ye en çok döviz bırakan ülkeler Mastercard tarafından araştırıldı. Araştırmaya göre Türkiye’ye döviz bırakan ülkeler sıralandı. İşte ülkemize en çok döviz bırakan ilk 7 ülke…

Döviz bürolarında kimlik tespitinde yeni gelişme! Döviz alım satımında kimlik zorunluluğuna ilişkin sınır 5 bin Amerikan Doları olarak belirlendi

15 milyon TL’lik dövizi olana kredi yok Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.