Türkiye Gazetesi

Özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulama genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle birlikte 'vergi oranı ve yetki' başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

'BAKANLAR KURULU' İBARESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Buna göre, maddedeki 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi ve ÖTV (II) sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.

İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Tebliğle ayrıca, "itfaiye öncü araçları" ÖTV kapsamından çıkarılırken, araçların bu kapsamda ÖTV'siz olarak teslimi için gerekli donanım özelliklerine ilişkin düzenleme yapıldı.

ÖTV indirimi Resmi Gazete’de yayımlandı: Elektrikli otomobillerde büyük indirim! 300 bin TL’ye kadar düştü Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Elektrikli otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi geldi. Yapılan yeni düzenlemede motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 olacak. Yapılan değişiklik birçok otomobil modelinin ÖTV oranını yüzde 60'tan yüzde 10 çekerken, fiyatlarda da 300 bin TL'ye varan indirimler olacak. İşte ÖTV düzenlemesiyle ilgili son dakika bilgileri…