Türkiye Gazetesi

Zimbabve Merkez Bankası, her biri bir ons (31,1 gram) altın içeren 2 bin altın paranın bankalara dağıtıldığını duyurdu. Yüksek enflasyondan ötürü halkın yerel para birimini kullanmaktan kaçındığı ülkede, yeni altın paraların ticaretteki likit ihtiyacını karşılaması bekleniyor. İsteyenlerin bankada ya da evde tutabileceği altın paralar, Zimbabve'de üretiliyor.

FAİZ ORANLARI YÜZDE 200’E ÇIKTI

Paralara kendi değerleri dışında üretim maliyeti olarak yüzde 5'lik bir pay daha eklendi. Faiz oranlarının yüzde 200'e ulaştığı ülke, enflasyondan ötürü yıllardır paradan sıfır atmak ya da yeni banknotlar basma yoluna başvuruyordu.

GEÇTİĞİMİZ YIL 30 TON ALTIN ÜRETİLDİ

Zimbabve, 2020 yılında 19 ton, 2021 yılında ise 30 ton altın üretimi yapmıştı.

Afrika'nın en iyi futbolcusu Sadio Mane! İkinci kez bu ödülü kazandı... Bayern Münih'in yeni golcüsü Sadio Mane, 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi. 2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.