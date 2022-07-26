Türkiye Gazetesi

Binlerce fındık işçisini ilgilendiren karar çıktı. Geçtiğimiz 2021 yılında Giresun valiliğinden yapılan açıklamada fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek yevmiyenin 120 lira olduğu açıklanmıştı.

2022'de artan asgari ücret sonrası ise işçilere yönelik yeni yevmiye miktarıda belirlendi. Fındık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyelerinin belirlenmesi için Giresun Valiliği’nde Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven Başkanlığında yapılan toplantıya, fındık tarımının yapıldığı ilke Kaymakamları, Belediye Başkanları, Kamu kurumlarının temsilcileri, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Fiskobirlik yöneticileri ile fındık tarımında çalışan işçi temsilcileri katıldı.

Toplantı sonunda alınan kararlarla ilgili Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2022 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edildiği belirtildi.

YEMEK İŞVERENE AİT İSE 215 LİRA

Fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 215 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 245 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

ÇUVALCILARIN ÜCRETİDE BELLİ OLDU

Açıklamada, fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücretinin de 800 lira olarak belirlendiği, fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara ise yemek işverene aitse günlük 145 lira, işçiye aitse 260, yemek işçiye ait olursa 290 lira ödeneceği kaydedildi.

16 YAŞ ALTINDAKİLERİ ÇALIŞTIRMAK YASAK

Giresun Valiliğince 16 yaşın altındaki çocukların fındık tarımında çalıştırılmasının yasaklandığına işaret edilen açıklamada, yasağa muhalefet edenlere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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