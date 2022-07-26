Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mayıs 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 12,4 artarak 430,6 olarak kayıtlara geçti. Konut Fiyat Endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 145,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 41,1 oldu.

ÜÇ BÜYÜK İL ARASINDA EN ÇOK ARTIŞ İSTANBUL’DA

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında mayısta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 12,7, yüzde 11,9 ve yüzde 11,5 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 165,4, Ankara'da yüzde 147,5 ve İzmir'de yüzde 139,9 yükseldi.

Vatandaş yatırımda konuttan vazgeçmiyor TÜİK rakamları bir defa daha gösterdi ki, vatandaşlar en güvenli yatırım olarak konutu görüyor. verilere göre yılın ilk altı ayında konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 31,4 oranında artış gösterdi. Bu dönemde 726 bin 398 konut satıldı. Sektör temsilcileri tüketicilerin konut sektörüne güvendiğini belirterek rekor gelebileceğini belirtiyor.

En çok kiralık konut bu üç ilçede aranıyor Enflasyonun hızlı yükselmesi, kiralık konuta talebin artması gibi etkenler, kiraları artırdı. Evini rayicinden yüksek bedelle kiralayan ev sahipleri ile kirasını ödeyemeyen kiracılar arasında davalar artarken, üniversite kayıtları başladığında hareketliliğin yoğunlaşacağı tahmini yapılıyor.

Konut satışlarında rekor! Ruslar yine zirvede Konut satışları yılın ilk yarısında yüzde 31,4 artışla 726 bin adedi aşarken bütün zamanların ocak-haziran dönemi rekoru kırıldı. Yabancıya satış da ilk altı ayda yüzde 72,7 artarak 35 bin 383’e, haziranda ise yüzde 81,8 artarak 8.630'a yükseldi. Nisandan beri alımlarını artıran Ruslar 1.887 konut ile yine ilk sırada yer aldı.