Türkiye Gazetesi

Altın ve dolarda yaşanan yukarı yönlü hareketlenmeler devam ederken gözler Çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz kararına çevrildi. Söz konusu kararın kaç baz puan olacağı ve piyasa üzerinde etkileri merak edilirken, Ekonomist Murat Özsoy, "Fed faiz kararı belli' diyerek sürece ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.

"FED FAİZ KARARI 75 BAZ PUAN OLACAK"

Bu hafta küresel makro ekonomik gündem açısından oldukça yoğun bir haftaya girildiğini söyleyen Özsoy, "Çünkü odağın başında Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var... Sadece bununla yetinmiyoruz ekonomik ajandaya baktığımız vakit; ABD'den ikinci çeyrek büyümesi gelecek ayrıca euro bölgesinden de Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerden ikinci çeyrek büyüme rakamları gelecek. Özellikle Avrupa ve Amerika ile ilgili 'resesyona girilecek mi?' şeklinde de endişeler şu an makro küresel ekonomik gündemde zirvede..." açıklamasını yaptı.

Özsoy, "Bizim açımızdan en önemli olan konu aslında çarşamba günü FED'in açıklayacağı faiz kararı olacak. FED'ten 75 baz puanlık bir artış gelmesi bekleniyor. ABD enflasyonunun yine bu sene beklentilerin üzerinde 9.1 gelmesi sonucunda FED'in faiz artırımı 75 baz puanda sabitlendi diyebiliriz. Çünkü bundna önce 50 baz puan beklentileri vardı, ama bu ihtimal şu an masadan kalktı. 100 baz puan olma ihtimali var, ama ağırlık şu an 75 olması üzerinde. Benim görüşüme göre de FED 75 baz puanlık bir artış yapacak." ifadelerini kullandı.

Özsoy şöyle devam etti:

"Peki, bu ne demek, ne anlama geliyor?

Pandemiden sonra dünyadaki dolar likitidesinin de git gite azalmasıyla birlikte FED dünyadaki bu dolar likitidesini azaltma kararıyla beraber enflasyon üzeirnde ciddi bir kontrol kurmak niyetinde. Enflasyon üzerinde kontrol kurmak için de git gide politika faizini artırma yoluna gidiyor."

FED FAİZ ARTIRIMI NE KADAR DEVAM EDECEK?

FED'in adımları daha şahin daha sıkı bir biçimde kasım ayına kadar görmeye devam edileceğini söyleyen Ekonomist Özsoy; "Bu da Dolara karşı dünyadaki gelişmekte olan para birimlerini aynı şekilde Türk lirasını da negatif yönde etkileyebilir. Dolar/TL kurunun bundan negatif biçimde etkilenmesi üzerine TL aleyhine bir durum gerçekleşebilir. Aynı şekilde diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı da bu olumsuz durum gerçekleşebilir." diye konuştu.

Özsoy, "Riskli varlıklar açısından baktığımızda ise ons altın ve gram altın tarafında FED'in baskı oluşturduğunu görebiliyoruz. Öyle ki ABD on yıllıklarında biraz geri çekilmeden kaynaklı olarak ons altında bir yükseliş görüldü. Ons altında söz konusu yükselişin devam edip etmeyeceği çarşamba günü açıklanacak FED kararına bağlı olacak." dedi.

ÖZSOY KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Özsoy sözlerine şöyle devam etti:

"Kasım ayı önemli demiştim. Kasım ayı şundan önemli; Fed'in faiz kararı Kasım ayının başında göreceğiz ve ondan sonra Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. yanı şu demek, Fed Kasım ayında faiz kararını açıkladıktan sonra enflasyona müdahale edemeyecek. Dolayısıyla enflasyonu kasım ayına kadar kontrol altına alması lazım. Eğer Kasım ayına kadar kontrol altına alamazsa ondan sonraki dönem hem Türk Lirası açısından hem de gelişmekte olan ülke para birimleri açısında daha da zor olabilir. Yani yılın son iki hatta üç aylık dönemine girdiğimiz vakit mevcut ekonomik koşulları göz önüne aldığımız vakit burda kör yönlü baskılar biraz daha artabilir.

"Dolayısıyla sizler bu hafta, 'Ben Fed'in kararını nasıl yorumlayayım' diyorsanız, sizlere şu tavsiyede bulunabilirim. Saat 9:30'da açıklanacak kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın bir soru-cevap bölümü olacakk. Soru-cevap bölümünde eğer Fed bundan sonraki dönemde daha da agresif oalçağını söyleyecekse, enflasyona karşı mücadelesinin daha da sert bir şekilde sürdüreceğini söyleyecek ve bu söylemleri ağır basacaksa bu muhtemelen su anlama geliyor: ABD dolar endeksi daha da güçlenecek ve Türk lirası ile diğer para birimleri bundan daha fazla arar görecek. Tabii Perşembe ve Cuma günlerini de takip etmekte yarar var."

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