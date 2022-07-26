Türkiye Gazetesi

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak belirlendi.

IMF'nin nisan ayında yayımladığı tahminlerinde, Türk ekonomisinin 2022'de yüzde 2,7 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Küresel ekonomik büyüme tahminlerinde ise düşüşe gidilen raporda, küresel ekonominin bu yıl 3,2, gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği duyuruldu.

IMF, nisan ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin, salgın nedeniyle zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu duyuruldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇ EKONOMİSİ YAVAŞLADI

IMF'nin Ekonomik Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas ise ekonomik görünüme ilişin kaleme aldığı blog yazısında, dünyanın en büyük üç ekonomisinin yavaşladığını ve enflasyonun önemli bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Gourinchas, küresel ekonominin giderek daha kasvetli ve belirsiz bir görünümle karşı karşıya olduğunu belirterek, dünyanın yakında küresel bir resesyonun eşiğine gelebileceğini ifade etti.

IMF’den enflasyon için acil çağrı Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, G20 ülkelerini enflasyonun kalıcı hâle gelme riski konusunda uyardı.

IMF Başkanı: Enflasyonun etkileri derinleşecek IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Piyasalarda belirsizliğin arttığını kaydeden Georgieva enflasyonun etkilerinin derinleşeceğini kaydetti. IMF Başkanı, enflasyonun kalıcı hale gelmesi halinde görünümün daha da kötüleşebileceğini ifade etti.