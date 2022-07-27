Türkiye Gazetesi

BP'de uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Tufan Erginbilgiç, bir başka İngiliz devi Rolls-Royce'un CEO'su oldu. Erginbilgiç'in yeni görevine 1 Ocak 2023'te başlayacağı öğrenildi. Ayrıca Erginbilgiç, şubat ayında istifa edeceğini açıklayan şirketin eski CEO'su Warren East'in yerini alacak. Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew'den bir açıklama geldi. Erginbilgiç'in CEO olarak atanmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Frew, “Tufan Erginbilgiç'in CEO olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Tufan Erginbilgiç, çok uluslu şirketlerde, yüksek performanslı bir kültür oluşturma becerisiyle, kazanan ekiplerin lideri olarak öne çıktı” dedi. Tufan Erginbilgiç, 31 Mart 2021 tarihinden beri Tüpraş Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev yapmakta. Tufan Erginbilgiç, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra sırasıyla 1986’da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki MBA programını ve 1989’da da Ohio State Üniversitesi’ndeki Ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sıkıntıdaki İngiliz devi Rolls Royce binlerce kişiyi işten çıkarıyor Rolls Royce beklenen işten çıkarma planını açıkladı. Şirket iki yıl içinde 4 bin 600 kişiyi çıkaracak. İngiliz mühendislik şirketi Rolls Royce'un üzerindeki baskı Boeing uçaklarında yaşanan bir kompresör sorununun başka bir motor tipinde görüldüğünü açıklamasıyla artmıştı. Rolls Royce, Trent 1000 Package C motorunun, kompresör hatası nedeniyle düşük ömürlü olmasından dolayı bazı uçaklar uçuştan çekilmişti.