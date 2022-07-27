Türkiye Gazetesi

Dünyada elektrikli arabaya artan talep ile küresel batarya üretiminin ivme kazanması nedeniyle Avrupalı ve Asyalı şirketlerin rekabeti yaşanıyor. Çinli ve Güney Koreli şirketler dev batarya fabrikaları inşa ederken, Avrupalı ülkeler süreci yakından takip ederek şirketlerine rakiplerini yakalaması için teşvikler sağlıyor. Vestel de bu alanlarda başta olmak üzere yeni nesil teknolojilerde elini güçlendirecek hamlelerde bulunuyor. Bu alanda Avrupa’nın en büyük e-Bike şirketi olan Hollanda merkezli Accell Group ile batarya üretimi için iş birliğine giden Vestel ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Elektrikli araç pazarında çok ciddi bir potansiyeli olduğunu ve katma değeri yüksek ihracata imkân tanıdığını belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Ülkemizin bulunduğu stratejik konum başta olmak üzere Çin’e alternatif bir tedarikçi olmamız için gerekli olan her şeye sahibiz. Biz de bu konuda harekete geçerek geleceğin teknolojisi ve ihtiyaçlarını barından bu alanda varlığımızı güçlendirecek hamlelere imza atıyoruz. Pandemi şartları elektrikli bisiklet sektörünü pozitif etkiledi. 2020 yılı öncesinde kısa mesafe ulaşım aracı olarak kullanılan bisikletler, elektrikli bisiklet teknolojisinin gelişmesi ile artık kısa ve orta mesafede ulaşım aracı olarak tercih edilmeye başlandı ve pandeminin de etkisiyle elektrikli bisiklet satışlarında beklenenin üzerinde artışlar gerçekleşerek daha önce 2024-2025 yılları için belirlenen satış hedeflerine 2020 yılında ulaşıldı. Avrupa’da 2020 yılında 4,5 milyon adet elektrikli bisiklet satılırken satılan her beş bisikletten bir tanesi elektrikli bisiklet oldu. Biz de ilk elektrikli bisiklet bataryasının üretimine geçtiğimiz yıllarda başladık. Donanım, yazılım, mekanik tasarımları ile üretim ve test altyapısı tamamen Vestel mühendisleri tarafından yapıldı. 2020’de ilk siparişi Salcano’dan alarak seri üretime başladık. Ayrıca, Avrupa’nın en büyük e-Bike şirketi olan Hollanda merkezli Accell Group ile batarya üretimi için anlaşma gerçekleştirdik. Bu anlaşmayla ilk yerli batarya üretiminin yanı sıra ilk ihracatı da gerçekleştirmiş olduk” dedi.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK İHRACAT

Vestel, yerli bisiklet bataryası üretim ve ihracatına ek olarak bugün dünyada küçük ev aletleri trendlerinde önemli bir yer tutan, tüketicinin yoğun talep gösterdiği şarjlı dik süpürge ürünü için de batarya üretimine başladı. Geçen yıl ilk yerli bataryalı dik süpürgeyi ürettiklerini kaydeden Erdoğan “Yine tasarım ve üretimi tamamen Vestel kaynaklarıyla yapıldı. Seri üretime en kısa sürede başlamayı planlıyoruz. Bu gelişmeyle birlikte katma değeri yüksek ihracatta Vestel’in payı artacak. Gaziemir Serbest Bölge’de yer alan fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz batarya üretimimiz Vestel’in büyümesine ivme kazandıracak. Geldiğimiz noktada teknoloji şirketi olma hedefimize ulaştık” diye konuştu. İhracat odaklı büyüme modeli çerçevesinde önümüzdeki dönemde yatırımlarını ve yurt dışı iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, büyüme hedefleri doğrultusunda ilave finansman ihtiyacı için yerli ve yabancı finans kuruluşları ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

ŞARJ İSTASYONLARI AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINDA

Vestel’in başarı grafiğinin teknoloji, inovasyon ve ihracat odaklı sürdürülebilir iş modeli sayesinde istikrarlı bir seyir izlediğini belirten Erdoğan “Türkiye’nin adını dünyanın 158 ülkesine ulaştırıyoruz. Vestel yalnızca bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil, bir teknoloji şirketi. Gücümüzü AR-GE yatırımlarımızdan alıyoruz. 1.800 AR-GE çalışanımız var. Türkiye’de en çok AR-GE harcaması yapan ilk 10 şirket arasındayız” dedi. İhracat ajandalarının en önemli gündem maddesinin yeni alanlara odaklanmak olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: Özellikle son iki yılda imza attığımız başarılarla bu yolda önemli bir mesafe katettik. Elektrikli araç şarj cihazları yani kısaca EVC bu alanların en önemlilerinden biri. Dünya genelinde çok ciddi bir EVC talebi var. Yaptığımız anlaşmalarla EVC’leri dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Dünyanın en büyük elektrik hizmeti şirketlerinden Iberdrola ile EVC projesi için anlaşmamız bulunuyor. Bu proje ile Iberdrola’nın İngiltere, İtalya ve İspanya’daki elektrikli araç şarj noktaları için destek oluyoruz. Ayrıca, Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden E.ON ile elektrikli şarj cihazları üretimi için anlaşmaya vardık.

Vestel, Avrupa Patent Belgesi'ne alan Türk şirketi listesinde ilk sırada Vestel, 2021 yılında en fazla Avrupa Patent Belgesi alan Türk şirketi olduğunu açıkladı.

Vestel A.C.E Diamond Ödülü'nün sahibi oldu A.C.E. Awards 2020 (Achievement in Customer Exellence) ödülleri sahiplerini buldu. Vestel, hem beyaz eşya hem de televizyon kategorilerinde, birincilik ödülü olan A.C.E Diamond Ödülü’nü almaya hak kazandı. Şirket, sürdürülebilir bir başarıya imza atarak 8. kez üst üste ‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka’ seçildiği belirtildi.