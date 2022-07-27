Motorinin ardından benzinde beklenen indirim geldi: İşte 27 temmuz benzin, motorin, gaz fiyatları (27 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları)
27.07.2022 - 09:02 | Son Güncelleme: 27.07.2022 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Motorine yapılan 92 kuruşluk indirimin ardından benzine de indirim geldi. İndirim gece yarısı pompaya yansıdı peki güncel akaryakıt fiyatları ne oldu… İşte 27 temmuz benzin, motorin, doğalgaz fiyatları…
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888999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/888999.aspx
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