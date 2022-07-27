Türkiye Gazetesi

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kritik faiz kararı öncesinde yüksek seyrini koruyor.

Güne 17,85 ile başlayan dolar, saat 10:30 itibarıyla %0,13 artışla 17,88 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,72, en yüksek 17,87 seviyelerini gören dolar günü 17,86 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 28.06.2022 tarihinde 16,51 ile son bir ayın en düşük, 27.07.2022 tarihinde ise 17,88 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO'DA SON DURUM

Euro ise güne 18,07 ile başladı ve saat 10:31 itibarıyla %0,49 artışla 18,17 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,0114, en yüksek 18,2986 seviyelerini gören Euro, günü 18,1032 seviyesinde kapattı.

Euro, 30.06.2022 tarihinde 17,2330 ile son bir ayın en düşük, 25.07.2022 tarihinde ise 18,3149 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,1783 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Fed'in faiz artışları doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine neden oluyor. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 107 ile temmuz ortasında gördüğü 20 yılın zirvesi 109,2 seviyesine yakın seyrediyor.

Dolar bir süredir ABD'de beklenen faiz artırımları ve küresel ekonominin yavaşlayacağı endişelerinden destek buluyor.

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