Türkiye Gazetesi

Her yıl 1 Ocak’ta yürürlüğe konan ve tüm yıl boyunca geçerli olan asgari ücret, bu sene 1 Temmuz tarihinden itibaren yeniden belirlendi. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 4.253 TL olan asgari ücret yüzde 30'luk bir zamla 5.500 TL'ye yükseltildi. Çalışanları sevindiren zam oranı işsizlik maaşlarınada yansıdı.

İşsizlik maaşı alanların ödenekleri de yeni asgari ücrete bağlı olarak zamlı ödenecek.

İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ ARTTI

1 Temmuz-31 Aralık döneminde verilecek işsizlik ödenekleri, bu dönemde geçerli olan brüt 6 bin 471 TL üzerinden hesaplanacak. Buna göre asgari ücret üzerinden çalışmış olanlara bu dönemde aylık bin 981,41 TL yerine 2 bin 568 TL ödenecek. Yüksek ücretle çalışmış olup işsiz kalanlar için ise işsizlik maaşının tavanı aylık 3 bin 972,82 TL’den 5 bin 137,51 TL’ye yükseltildi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Bir iş yerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara belirli şartlarla halk arasında ‘işsizlik maaşı’ olarak verilen ödenek veriliyor. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücret brüt tutarının yüzde 80’ini geçmemektedir.

Damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayan işsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında hacze ve başkasına devre uygun değildir.

HAK KAZANMA VE ÖDENEK SÜRELERİ

Kişinin işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Ayrıca; iş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Ödenek alınacak süreler, sigortalıların kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre, işsizlik ödeneğinden düşülüyor.

Hizmet akdinin feshinin önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 240 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

Son dakika: Asgari ücret zammıyla birçok maaşlarda değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte kalem kalem değişen ücretler Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrette zam oranı belli oldu. Yeni asgari ücret net 5.500 lira oldu. Gelen zamla birlikte işsizlik maaşından yaşlılık ve engelli aylığına, rapor parasından staj ücretine kadar bütün gelirlerde arttı. Peki en düşük maaş ne kadar oldu? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Asgari ücrete gelen zam maaş ücretlerini değiştirdi mi? İşte kalem kalem asgari ücret zammıyla birlikte değişen ücretler.

İşsizlik maaşı kaç para oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler? Asgari ücrete gelen zammın ardından işsizlik maaşının da ne kadar olacağı merak ediliyordu. İşte İşsizlik maaşıyla ilgili tüm detaylar

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1 yılın en düşük seviyesine geriledi ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek 684 bine indi ve Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.