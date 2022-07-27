Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, araç ve emlak kiralama satma işlemlerinde aşırı fiyat uygulama suretiyle kötüye kullandığı tespit edildiği belirtilerek soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamanın devamında Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 22-29/469-M sayı ile karar verdiği belirtildi